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ЧС-2018: Фарфан після втрати свідомості більше не зіграє на турнірі

10:50 1270 Читать на русском
ЧС-2018: Фарфан після втрати свідомості більше не зіграє на турнірі
Джеферсон Фарфан / фото: Твіттер збірної Перу

Форвард збірної Перу Джеферсон Фарфан більше не допоможе своїй команді на чемпіонаті світу-2018. Щоправда, його команді залишилось зіграти лише один матч проти Австралії.

Збірна Перу в матчі проти Австралії не зможе розраховувати на Джеферсона Фарфана, який втратив свідомість після зіткнення на тренуванні з партнером по команді.

Про це написав сам Фарфан у своєму Інстаграм.

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"Спасибі всім за підтримку, було важко в той момент, коли я отримав травму. Слава Богу, мій стан стабільний, зараз потрібно думати про здоров'я і мою родину. Я дуже хотів бути поруч з моїми товаришами по команді в останній грі, але я зможу підтримати партнерів тільки з лікарні. Я вірю в команду, знаю, що вона порадує", – написав Фарфан.

Нагадаємо, збірна Перу втратила шанси на вихід з групи, програвши Данії та Франції.

Матч Австралія – Перу пройде 26 червня.

ЧС-2018 3 тур

Австралія - Перу: Вівторок 26 червня 2018

Австралія
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Перу
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ЧС 2018 Джеферсон Фарфан Джеферсон Фарфан Перу Перу Австралія - Перу
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Єгипет
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