ЧМ-2018: Фарфан госпитализирован после потери сознания на тренировке

Форвард сборной Перу Джефферсон Фарфан получил травму головы на тренировке национальной команды и был госпитализирован в одну из московских клиник.

33-летний перуанец получил травму во время тренировки в субботу, сообщает Depor.com.

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По информации издания, в одном из эпизодов Фарфан столкнулся с партнером по команде, упал и потерял сознание. С тренировки его забрала карета скорой помощи. Сейчас состояние вингера является стабильным, но врачи еще не отпускают его из больницы.

В данный момент сборная Перу готовится к заключительному поединку на ЧМ-2018. Против сборной Австралии команда Рикардо Гареки сыграет 26 июня на сочинском стадионе Фишт. "Инки" уже потеряли шансы на выход из группы.