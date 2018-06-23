toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ГЕРМАНИЯ - ШВЕЦИЯ БЕЛЬГИЯ - ТУНИС ЮЖНАЯ КОРЕЯ - МЕКСИКА Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: Фарфан госпитализирован после потери сознания на тренировке

15:46 21 Читати українською
ЧМ-2018: Фарфан госпитализирован после потери сознания на тренировке
Джефферсон Фарфан / Getty Images

Форвард сборной Перу Джефферсон Фарфан получил травму головы на тренировке национальной команды и был госпитализирован в одну из московских клиник.

33-летний перуанец получил травму во время тренировки в субботу, сообщает Depor.com.

ЧМ-2018: Марадона собрался объяснить игрокам, что такое футболка сборной Аргентины

По информации издания, в одном из эпизодов Фарфан столкнулся с партнером по команде, упал и потерял сознание. С тренировки его забрала карета скорой помощи. Сейчас состояние вингера является стабильным, но врачи еще не отпускают его из больницы.

В данный момент сборная Перу готовится к заключительному поединку на ЧМ-2018. Против сборной Австралии команда Рикардо Гареки сыграет 26 июня на сочинском стадионе Фишт. "Инки" уже потеряли шансы на выход из группы.

ЧМ-2018 3 тур

Австралия - Перу: Вторник 26 июня 2018

Австралия
до матча
3
дн
:
0
час
:
57
мин
Перу
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Австралия - Перу Джефферсон Фарфан Джефферсон Фарфан Перу Перу
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
57
мин
Южная Корея
18:00
Мексика
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук