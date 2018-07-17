ЧМ-2018: болельщик Франции после победы над Хорватией сделал предложение своей девушке, но получил отказ

Один из фанатов сборной Франции надолго запомнит день победы команды Дешама на ЧМ-2018. И дело здесь не только в футболе.

Болельщик сборной Франции в Париже после победы команды на чемпионате мира-2018 сделал предложение своей девушке выйти замуж прямо на улице столицы.

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Однако девушка, вероятно, была не в восторге от такого проявления чувств своего любимого и всем своим видом продемонстрировала отказ. Другие фанаты сразу же начали скандировать фразу "Она сказала "нет"!"

Напомним, Франция во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Во время празднования триумфа во Франции погибли два человека.

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