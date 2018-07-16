ЧМ-2018: во Франции два человека погибли, празднуя победу команды на турнире

Во Франции зафиксировано по меньшей мере две смерти среди болельщиков после победы национальной команды в финале ЧМ-2018.

Во Франции во время празднования победы национальной команды над Хорватией в финале чемпионата мира-2018 погибли два человека, сообщает Le Parisien.

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В Анси 50-летний мужчина разбился насмерть, прыгнув в канал сразу после финального свистка в матче Франция – Хорватия, а в коммуне Сен-Фели еще один болельщик врезался на автомобиле в дерево. Оба скончались от полученных травм.