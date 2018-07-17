ЧС-2018: вболівальник Франції після перемоги над Хорватією зробив пропозицію своїй дівчині, проте отримав відмову

Один з фанатів збірної Франції надовго запам'ятає день перемоги команди Дешама на ЧС-2018. І справа тут не лише у футболі.

Вболівальник збірної Франції у Парижі після перемоги команди на чемпіонаті світу-2018 зробив пропозицію одруження своїй дівчині просто на вулиці столиці.

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Проте дівчина, вочевидь, була не в захваті від такого прояву почуттів свого коханого та всім своїм виглядом продемонструвала відмову. Інші фанати одразу ж почали скандувати фразу "Вона сказала "ні"!"

Нагадаємо, Франція вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу. Під час святкування тріумфу у Франції загинули двоє людей.

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