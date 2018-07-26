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Динамо – Ворскла: полтавчане потерпели 250-е поражение в элите чемпионата Украины

14:18 31 Читати українською
Динамо – Ворскла: полтавчане потерпели 250-е поражение в элите чемпионата Украины
Ворскла в матче с Динамо / фото ФК Ворскла

Поражение от Динамо в матче 1-го тура УПЛ 2018/19 стала для Ворсклы юбилейным - 250-м в истории выступлений команды в элите украинского футбола.

Динамо победило Ворсклу в стартовом матче Премьер-лиги 2018/19 благодаря автоголу Ардина Даллку. Это поражение стало для полтавского клуба 250-м в элитном украинском дивизионе. К слову, Ворскла выступает в высшей лиге Украины с 1996 года.

В свою очередь Динамо не проиграет в УПЛ с 4 марта – с тех пор киевляне одержали 11 побед и один раз сыграли вничью (с Мариуполем).

Динамо – Ворскла – 1:0 – видео гола и обзор матча

Напомним, по итогам сезона 2017/18 Ворскла заняла 3 место и сыграет в групповом турнире Лиги Европы.

Источник: Футбол 24
Украина1 тур

Динамо Киев - Ворскла: Среда 25 июля 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Ворскла
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УПЛ Динамо Киев - Ворскла Ворскла Ворскла
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