Чижов: Спочатку Ворскла прагне потрапити в шістку, вже потім – у єврокубки

Захисник Ворскли Олександр Чижов прокоментував поразку від Динамо (0:1) та завдання на сезон 2018/2019.

"Динамо нічим не здивувало, ми до них готувалися і добре їх розібрали, подивившись матч киян в Суперкубку проти Шахтаря. Ми були готові до такої гри суперника, але, на жаль, шкода, що безглузда помилка призвела до пропущеного голу.

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Незважаючи на поразку, після матчу головний тренер подякував за гру, сказав, що ми молодці, але тепер потрібно перебудовуватися на Олімпік і намагатися досягти позитивного результату в наступній грі.

На зборах було багато бігової роботи, десь трохи втомилися. Але, я думаю, те, що ми пройшли на зборах, дасть нам поштовх в майбутніх матчах.

Наше завдання на сезон, як і раніше, воно не змінюється. Будемо виходити на кожен матч і здобувати максимальний результат, щоб спочатку пробитися до шістки, а потім боротися за "зону УЄФА".

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Я не можу коментувати ситуацію з фінансуванням, оскільки це в компетенції керівництва клубу. Як на мене, коли виходиш на поле, про це не думаєш. Звичайно, після матчів бувають питання, але на поле це не має впливу. Тим більше, у нас хороший колектив, здоровий глузд у всіх. Всі розуміють, на що ми йдемо, що нас чекає попереду. Тому ми граємо, тренуємося, готуємося до матчів", – цитує Чижова Команда 1.