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Чижевский заявил, что Карпаты не делают трагедии из домашнего поражения от Зари

19:39 20 Читати українською
Чижевский заявил, что Карпаты не делают трагедии из домашнего поражения от Зари
Александр Чижевский / Фото официального сайта Карпат

Наставник "львов" уже готовится к матчу следующего тура против Десны.

 
Филипп Будковский 58’
58’ Филипп Будковский

"Понимаем, что нам нужно ехать в Чернигов за победой. Никто трагедии не делает после прошлого поражения.

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Конечно, это неприятно, ведь считаю, что матч против Зари должен был завершиться вничью, но это футбол. Мы очень серьезно готовимся к поединку с Десной, изучаем соперника. Уверен, что футболисты приложат максимум усилий, чтобы добиться положительного результата", – сказал Чижевский в комментарии официальному сайту Карпат.

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Напомним, в пятом туре УПЛ галичане уступили Зари со счетом 0:1 и опустились на предпоследнюю строчку турнирной таблицы.

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Александр Чижевский Александр Чижевский Карпаты - Заря Карпаты Карпаты
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