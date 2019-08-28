Чижевский заявил, что Карпаты не делают трагедии из домашнего поражения от Зари

Наставник "львов" уже готовится к матчу следующего тура против Десны.

"Понимаем, что нам нужно ехать в Чернигов за победой. Никто трагедии не делает после прошлого поражения.

Жерсон Родригес и двое игроков Карпат вызваны в сборную Люксембурга

Конечно, это неприятно, ведь считаю, что матч против Зари должен был завершиться вничью, но это футбол. Мы очень серьезно готовимся к поединку с Десной, изучаем соперника. Уверен, что футболисты приложат максимум усилий, чтобы добиться положительного результата", – сказал Чижевский в комментарии официальному сайту Карпат.

"Кубок Львову!" – Карпаты выпустили видео, посвященное 50-летнему юбилею величайшего триумфа в истории клуба

Напомним, в пятом туре УПЛ галичане уступили Зари со счетом 0:1 и опустились на предпоследнюю строчку турнирной таблицы.