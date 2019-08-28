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Жерсон Родригес и двое игроков Карпат вызваны в сборную Люксембурга

15:29 82 Читати українською
Жерсон Родригес и двое игроков Карпат вызваны в сборную Люксембурга
Жерсон Родригес / Le Quotidien

Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес и игроки Карпат Марвин Мартинс и Тим Халль вызваны в лагерь сборной Люксембурга на ближайшие матчи.

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц объявил заявку на ближайшие матчи команды, передает официальный твиттер команды.

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Отметим, что в заявку попали и 3 представителя УПЛ – игроки Карпат Марвин Мартинс и Тим Халль и форвард киевского Динамо Жерсон Родригес.

Добавим, что сборная Люксембурга проведет товарищескую встречу против Северной Ирландии 5 сентября и отборочный матч к Евро-2020 против Литвы.

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Напомним, Люксембург находится в одной группе со сборной Украины в отборочном турнире к Евро-2020. "Сине-желтые" возглавляют группу B с 10 очками, а Люксембург с 4 пунктами занимает второе место.

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Динамо Киев Динамо Киев Евро-2020 Тим Халль Тим Халль Карпаты Карпаты Люксембург Люксембург Жерсон Родригес Жерсон Родригес Марвин Мартинс Марвин Мартинс
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