Жерсон Родригес и двое игроков Карпат вызваны в сборную Люксембурга

Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес и игроки Карпат Марвин Мартинс и Тим Халль вызваны в лагерь сборной Люксембурга на ближайшие матчи.

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц объявил заявку на ближайшие матчи команды, передает официальный твиттер команды.

Шевченко объявил заявку сборной Украины на матчи против Нигерии и Литвы

Отметим, что в заявку попали и 3 представителя УПЛ – игроки Карпат Марвин Мартинс и Тим Халль и форвард киевского Динамо Жерсон Родригес.

Добавим, что сборная Люксембурга проведет товарищескую встречу против Северной Ирландии 5 сентября и отборочный матч к Евро-2020 против Литвы.

Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины, анонсируя товарищеский матч

Напомним, Люксембург находится в одной группе со сборной Украины в отборочном турнире к Евро-2020. "Сине-желтые" возглавляют группу B с 10 очками, а Люксембург с 4 пунктами занимает второе место.