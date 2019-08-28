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"Кубок Львову!" – Карпаты выпустили видео, посвященное 50-летнему юбилею величайшего триумфа в истории клуба

12:14 20 Читати українською
"Кубок Львову!" – Карпаты выпустили видео, посвященное 50-летнему юбилею величайшего триумфа в истории клуба
Победители Кубка СССР в составе Карпат / фото ФК Карпаты

Львовские Карпаты подготовили специальное видео в честь 50-летнего юбилея победы в Кубке СССР.

Карпаты представили видеоролик, посвященный 50-летию победы "львов" в Кубке СССР, передает официальный сайт львовского клуба.

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Героями видеосюжета стали победитель Кубка СССР в составе Карпат Игорь Кульчицкий, Ростислав Поточняк и тренер голкиперов Юрий Сусла, которые вспомнили особые моменты триумфального финала.

Кроме того, на стадионе Украина состоялась торжественная церемония награждения перед матчем с луганской Зарей.

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