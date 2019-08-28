Чижевський заявив, що Карпати не роблять трагедії з домашньої поразки від Зорі

Наставник "левів" вже готується до матчу наступного туру проти Десни.

"Розуміємо, що нам потрібно їхати до Чернігова за перемогою. Ніхто трагедії не робить після минулої поразки.

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Звичайно, це неприємно, адже вважаю, що матч проти Зорі мав завершитися внічию, але це футбол. Ми дуже серйозно готуємося до поєдинку з Десною, вивчаємо суперника. Упевнений, що футболісти докладуть максимум зусиль щоб досягти позитивного результату", – сказав Чижевський в коментарі офіційному сайту Карпат.

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Нагадаємо, у п'ятому турі УПЛ галичани поступилися Зорі з рахунком 0:1 і опустилися на передостанню сходинку турнірної таблиці.