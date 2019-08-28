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Чижевський заявив, що Карпати не роблять трагедії з домашньої поразки від Зорі

19:39 225 Читать на русском
Чижевський заявив, що Карпати не роблять трагедії з домашньої поразки від Зорі
Олександр Чижевський / Фото офіційного сайту Карпат

Наставник "левів" вже готується до матчу наступного туру проти Десни.

 
Пилип Будківський 58’
58’ Пилип Будківський

"Розуміємо, що нам потрібно їхати до Чернігова за перемогою. Ніхто трагедії не робить після минулої поразки.

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Звичайно, це неприємно, адже вважаю, що матч проти Зорі мав завершитися внічию, але це футбол. Ми дуже серйозно готуємося до поєдинку з Десною, вивчаємо суперника. Упевнений, що футболісти докладуть максимум зусиль щоб досягти позитивного результату", – сказав Чижевський в коментарі офіційному сайту Карпат.

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Нагадаємо, у п'ятому турі УПЛ галичани поступилися Зорі з рахунком 0:1 і опустилися на передостанню сходинку турнірної таблиці.

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Олександр Чижевський Олександр Чижевський Карпати - Зоря Карпати Карпати
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