"Из шести футболистов, которые заразились ранее, только у двух результаты тестов оказались отрицательными. Но, к сожалению, добавились еще двое больных. Сейчас шесть больных, большинство – игроки стартового состава. Все они сейчас находятся на самоизоляции.

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Однако, с руководством клуба мы решили, что не будем просить ПФЛ о переносе поединка второго тура с Кристаллом. В моем распоряжении еще остается 15 футболистов, этих игроков должно хватить, чтобы достойно сыграть с херсонцами", – заверил Чижевский в комментарии Meta-ratings.

Добавим, что матч Агробизнес – Кристалл в рамках 2 тура Первой лиги запланирован на 11 сентября.

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