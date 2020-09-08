"З шести футболістів, які заразилися раніше, тільки у двох результати тестів виявилися негативними. Але, на жаль, додалися ще двоє хворих. Зараз шість хворих, більшість – гравці стартового складу. Всі вони зараз перебувають на самоізоляції.

Рух – Шахтар: УПЛ перенесла матч через спалах COVID-19 у львівському клубі

Проте, з керівництвом клубу ми вирішили, що не будемо просити ПФЛ про перенесення поєдинку другого туру з Кристалом. У моєму розпорядженні ще залишається 15 футболістів, цих гравців має вистачити, щоб гідно зіграти з херсонцями", – запевнив Чижевський в коментарі Meta-ratings.

Додамо, що матч Агробізнес – Кристал в рамках 2 туру Першої ліги запланований на 11 вересня.

"Беру без перегляду, в команді повинен бути рудий": як Циганков опинився у Динамо, а Блохін і Буряк прали форму у тазику