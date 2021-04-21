"Хочу поздравить Динамо с победой. Понятно, что их класс на голову выше, чем у наших футболистов. Это гранд украинского футбола. Мы пытались играть в футбол. Класс есть класс – от этого никуда не денешься.

Агробизнес – Динамо – 0:3 – видео голов и обзор матча

У нас были кадровые проблемы. Нужно поменять регламент. Одна команда играет 4 матча, а из-за перебора желтых 5 человек не могут сыграть в таком поединке, а другая – одну встречу и полным составом. Хотелось бы выйти тем составом, которым мы сыграли с Шахтером – было лишь 60%. Но получили игровую практику другие футболисты, которые не всегда играют.

Футболисты не смогли показать игру, на которую способны. Понимаю, что это Динамо, но такие элементарные ошибки... Я подчеркивал, что киевляне играют вторым темпом и много мячей забивают. У Луческу еще в Шахтере Срна отдавал много результативных передач. Некоторые футболисты не выполнили эту установку, и нам забили дважды вторым темпом. Будем готовиться к Первой лиги и делать выводы.

Подчеркнул в разговоре с игроками в раздевалке, что они поняли, что такое Премьер-лига и что такое Первая. Там скорее думают, работают с мячом. Как команда, которая ставит целью выход в УПЛ, мы должны двигаться к тому же", – резюмировал Чижевский в эфире программы Тур Online.

Напомним, Агробизнес сенсационно одолел Шахтер в 1/4 финала, а еще на предварительной стадии победил Ворсклу. Переиграть Динамо команда Чижевского не смогла – во время матча "земледельцы" не нанесли ни одного удара по воротам Бойко.

Динамо эффектно разгромило Агробизнес и вышло в финал Кубка Украины – у Луческу случился конфликт с фанатами