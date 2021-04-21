"Хочу привітати Динамо з перемогою. Зрозуміло, що їхній клас на голову вищий, ніж у наших футболістів. Це гранд українського футболу. Ми десь намагалися грати в футбол. Клас є клас – від цього нікуди не дінешся.

Агробізнес – Динамо – 0:3 – відео голів та огляд матчу

У нас були кадрові проблеми. Потрібно поміняти регламент. Одна команда грає 4 матчі, а через перебір жовтих 5 осіб не можуть зіграти в такому поєдинку, а інша – одну зустріч і повним складом. Хотілося б вийти тим складом, яким ми зіграли з Шахтарем – було лише 60%. Але отримали ігрову практику інші футболісти, які не завжди грають.

Футболісти не змогли показати гру, на яку здатні. Розумію, що це Динамо, але такі елементарні помилки... Я підкреслював, що кияни грають другим темпом і багато м'ячів забивають. У Луческу ще в Шахтарі Срна віддавав багато результативних передач. Деякі футболісти не виконали цю установку, і нам забили двічі другим темпом. Будемо готуватися до Першої ліги і робити висновки.

Підкреслив у розмові з гравцями в роздягальні, що вони зрозуміли, що таке Прем'єр-ліга і що таке Перша. Там швидше думають, працюють з м'ячем. Як команда, яка ставить за мету вихід в УПЛ, ми повинні рухатися до того ж", – резюмував Чижевський в ефірі програми Тур Online.

Нагадаємо, Агробізнес сенсаційно здолав Шахтар в 1/4 фіналу, а ще на попередній стадії переміг Ворсклу. Переграти Динамо команда Чижевського не змогла – під час матчу "хлібороби" не завдали жодного удару по воротах Бойка.

Динамо ефектно розгромило Агробізнес і вийшло у фінал Кубка України – в Луческу трапився конфлікт з фанатами