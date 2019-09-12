Экс-наставника Карпат Александра Чижевского отметили на государственном уровне.

Экс-тренер львовской команды Александр Чижевский получил звание заслуженного тренера Украины за работу с чемпионом мира U-20 Олегом Веремиенко.

Чижевский трогательно попрощался с Карпатами

"Имея прямое отношение к чемпиону мира U-19 – Олегу Веремеенко, которого вел в течение пяти лет (в академии, U-21 и в первой команде), получил подарок на День Ангела!!! Верю в Олега, он имеет большое будущее в профессиональном футболе", – написал Чижевский на свой странице в Фейсбук.

Напомним, Александр Чижевский недавно был уволен из Карпат. На его место назначили Романа Санжара.

"Я не поважав би самого себе, якби після такого залишився". Чому Олександр Чижевський покинув Карпати