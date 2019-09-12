Екс-наставника Карпат Олександра Чижевського відзначили на державному рівні.
Екс-тренер львівської команди Олександр Чижевський отримав звання заслуженого тренера України за роботу з чемпіоном світу U-20 Олегом Веремієнко.
Чижевський зворушливо попрощався з Карпатами
"Маючи пряме відношення до чемпіона світу U-19 – Олега Веремієнка, якого вів протягом п’яти років (в академії, U-21 і в першій команді), отримав подарунок на День Ангела!!! Вірю в Олега, він має велике майбутнє у професіональному футболі", – написав Чижевський на свой сторінці у Фейсбук.
Нагадаємо, Олександра Чижевського нещодавно було звільнено з Карпат. На його місце призначили Романа Санжара.
"Я не поважав би самого себе, якби після такого залишився". Чому Олександр Чижевський покинув Карпати