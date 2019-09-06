Чижевский трогательно попрощался с Карпатами

Экс-наставник Карпат Александр Чижевский покинул львовский клуб.

"Сегодня попрощался со своим родным клубом Карпаты, которому отдал часть своей жизни – 10 лет как футболист, начиная с возрождения команды, и 8 лет на посту тренера (прошел путь из академии в первую команду – "главный тренер").

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Хочу поблагодарить всех, кто мне помогал в начале и в течение тренерской деятельности в Карпатах. Я многому научился у каждого из вас. Спасибо за поддержку и критику, которая помогала мне делать правильные выводы.

Хочу заверить, что я ни на секунду не жалею за это короткое проведенное время в основной команде в должности главного тренера. Мы выполнили задачу - сохранили место в Премьер-лиге.

Я знаю, мой тренерский штаб был на правильном пути. Команда с каждой игрой прогрессировала, кто бы что не говорил мне, никто меня не убедит, что это не так. Создали хорошую атмосферу внутри коллектива, которой до этого не было. Нам удалось немного вернуть карпатовский дух, который присутствовал в 90-2000-х годах.

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Новому тренерскому штабу хочу пожелать успехов на зеленых полях и в дальнейшем продолжать формировать боеспособный коллектив, который будет приносить радость болельщикам своими победами, потому что львовский болельщик – лучший!!!

Спасибо всем поклонникам и фанатам этого славного клуба, который всегда будет частью моей жизни. До встречи!!! Слава Украине!!!" – написал Чижевский в своем Facebook.