Головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський розповів про рішення провести поєдинок 20-го туру Першої ліги проти Волині на стадіоні у Волочиську.

"Чому зіграли з Волинню на стадіоні Юність у Волочиську, а не на Арені Львів?Та я б не сказав, що на Арені Львів якість газону була набагато кращою. Я був здивований полем Арени Львів, адже її готували для матчів збірної України у відборі на чемпіонат світу.

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Та виявилося, що воно дуже далеке від ідеалу – вистачало й залисин та й інших проблем. А оренда там за ціною чимала – тому й вирішили грати на своєму рідному стадіоні", – розповів Чижевський у коментарі kamp-sport.

Зазначимо, саме Арена Львів мала приймати матчі збірної України проти Фінляндії та Казахстану, проте через спалах коронавірусу у львівському регіоні поєдинки перенесли на НСК Олімпійський.

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