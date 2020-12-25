"Я вижу, как богатые грабят обычных трудяг. Это удручает. Ни президент, ни его помощники не думают о людях. Только о себе. Правительство Венесуэлы превратило прекрасную страну в место, где царит хаос и беспорядок. Я не хочу, чтобы эти люди сделали то же самое с моим любимым Парагваем.

Чилаверт баллотируется на пост президента Парагвая

Жить в бедных районах Парагвая – неудобно? Нет, неудобно – это быть богатым и не помогать бедным. Вот так у нас часто живут в стране", – отметил Чилаверт в своей политической программе. Добавим, что детального документа у кандидата в президенты пока нет, однако он обещал ее обнародовать в ближайшее время.

Чилаверт большую часть своей карьеры провел в аргентинском Велесе, также он защищал цвета национальной команды Парагвая. Всемирную славу бывший голкипер получил благодаря своей результативности, несмотря на амплуа вратаря, Чилаверт забил за карьеру 62 гола.

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