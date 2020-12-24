Чилаверт баллотируется на пост президента Парагвая
17:54 - Читати українською
Легендарный экс-голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт отправился в политику.
Хосе Луис Чилаверт стал кандидатом на пост президента Парагвая, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
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"Горжусь тем, что я парагваец. Чила – президент-2023", – говорится в лозунге 55-летнего экс-вратаря.
Чилаверт большую часть своей карьеры провел в аргентинском Велесе, также он защищал цвета национальной команды Парагвая. Всемирную славу бывший голкипер получил благодаря своей результативности, несмотря на амплуа вратаря, Чилаверт забил за карьеру 62 гола.
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