Хосе Луис Чилаверт стал кандидатом на пост президента Парагвая, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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"Горжусь тем, что я парагваец. Чила – президент-2023", – говорится в лозунге 55-летнего экс-вратаря.

Чилаверт большую часть своей карьеры провел в аргентинском Велесе, также он защищал цвета национальной команды Парагвая. Всемирную славу бывший голкипер получил благодаря своей результативности, несмотря на амплуа вратаря, Чилаверт забил за карьеру 62 гола.

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