"Как оцениваю свой первый матч? Трудно сказать. Считаю, самое главное – мы выиграли. Непросто было, но я ориентируюсь только на результаты команды, поэтому три очка – главный итог матча.

Шахтер – Александрия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Почувствовал ли я изменения в чемпионате с тех пор, как ушел из УПЛ? Конечно. Во-первых, из-за того, что Украина находится в состоянии войны, футбол потерял в качестве, немало игроков, и это касается всех клубов, покинули команды.

Но получила шанс молодежь, и я бы сказал, что футбол стал более интенсивным. Повторюсь, в качестве где-то потерял, но это вопрос времени. Думаю, этот чемпионат, по сравнению с предыдущим, будет уже немножко выше по уровню. Вот это основное отличие, по моему мнению.

Чувствую ли я себя лидером среди молодежи? Да нет. Молодежь тоже хорошо мотивирует, потому что футбол сейчас такой, что на одном опыте особо не поиграешь. И в том, что касается физических требований и интенсивности, я не имею права отставать от молодых. Поэтому они меня подталкивают, а возможно, и что-то у меня перенимают. Это такой симбиоз, двусторонний процесс", – цитирует Чигринского официальный сайт "горняков".

Напомним, накануне Шахтер нанес Александрии первое поражение в сезоне и, набрав 7 очков, поднялся на третью строчку турнирной таблицы УПЛ.

Шахтер удержал победу над Александрией – Чигринский вернулся в основу, "горняки" едва не сыграли вничью после 2:0