"Як оцінюю свій перший матч? Важко сказати. Вважаю, найголовніше – ми виграли. Непросто було, але я орієнтуюсь лише на результати команди, тому три очки – головний підсумок матчу.

Шахтар – Олександрія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Чи відчув я зміни у чемпіонаті відтоді, як пішов з УПЛ? Звичайно. По-перше, через те, що Україна перебуває у стані війни, футбол втратив у якості, чимало гравців, і це стосується всіх клубів, залишили команди.

Але отримала шанс молодь, і я б сказав, що футбол став інтенсивнішим. Повторюсь, у якості десь втратив, але це питання часу. Гадаю, цей чемпіонат, порівняно з попереднім, буде вже трошки вищим за рівнем. Ось це основна відмінність, на мою думку.

Чи почуваюсь лідером серед молоді? Та ні. Молодь теж добре мотивує, бо футбол зараз такий, що на одному досвіді особливо не пограєш. І в тому, що стосується фізичних вимог та інтенсивності, я не маю права відставати від молодих. Тому вони мене підштовхують, а можливо, і щось у мене переймають. Це такий симбіоз, двосторонній процес", – цитує Чигринського офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, напередодні Шахтар завдав Олександрії першої поразки в сезоні і, набравши 7 очок, піднявся на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ.

Шахтар втримав перемогу над Олександрією – Чигринський повернувся в основу, "гірники" ледь не зіграли внічию після 2:0