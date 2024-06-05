"Германия – это топ-сборная. В ней собраны квалифицированные игроки, поэтому, конечно, было сложно. Но мы справились – не только я, но и вся команда. Был тяжелый матч, но очень хорошо, что у нас есть такая игра с таким соперником перед Евро, чтобы как можно лучше подготовиться.

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Немцы прессинговали очень высоко, но не могу сказать, что это была неожиданность, потому что они играют дома, они – топовая сборная, и они пытались играть с позиции класса, показать свой уровень. Первые минуты были тяжелые, но потом немножко приспособились и уже понимали, как выходить из этого прессинга.

Было бы несправедливо, если бы мы вырвали победу через контратаку в конце? Футбол иногда несправедлив. Я не могу сказать, справедливо или несправедливо. У нас также были очень хорошие возможности, и Мануэль Нойер также очень замечательную игру сыграл", – сказал Трубин в комментарии YouTube-каналу "СБОРНАЯ".

Напомним, что кроме Германии, Украину ждут еще два матча в рамках подготовки к Евро-2024. Впереди еще Польша (7 июня) и Молдова (11-го). Подопечные Реброва стартуют на чемпионате Европы 17 июня матчем против Румынии.

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