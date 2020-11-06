Украинец сразу после игры в раздевалке команды похвалил своих одноклубников и призвал сконцентрироваться на важной игре в чемпионате Греции.

Заря – АЕК – 1:4 – видео голов и обзор матча

"Ребята, поздравляю всех. Мы достигли важной победы и показали, на что способны. Теперь нужно отправиться в Салоники и обыграть Арис. Это все, о чем мы должны думать", – цитирует Чигринского SDNA.

Напомним, греки без проблем обыграли Зарю, отправив в ворота луганчан 4 мяча и пропустив только один. После трех туров группового этапа ЛЕ Заря без зачетных баллов остается последней в квартете G, АЕК расположился на третьей строчке с тремя очками.

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