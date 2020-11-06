Чигринский после победы над Зарей произнес мотивационную речь в раздевалке АЕКа
Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский доволен победой над Зарей (4:1) в рамках группового этапа Лиги Европы.
Украинец сразу после игры в раздевалке команды похвалил своих одноклубников и призвал сконцентрироваться на важной игре в чемпионате Греции.
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"Ребята, поздравляю всех. Мы достигли важной победы и показали, на что способны. Теперь нужно отправиться в Салоники и обыграть Арис. Это все, о чем мы должны думать", – цитирует Чигринского SDNA.
Напомним, греки без проблем обыграли Зарю, отправив в ворота луганчан 4 мяча и пропустив только один. После трех туров группового этапа ЛЕ Заря без зачетных баллов остается последней в квартете G, АЕК расположился на третьей строчке с тремя очками.
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