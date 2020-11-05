Звезда принимает АЕК в 3 туре группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – АЕК.

Заря пропустила быстрый гол после аута. Абу Ханна не удержал Ливайю, а его партнеры в центре штрафной площадки потеряли Танковича. Шведский легионер АЕКа открыл счет на 7-й минуте.

Заря – АЕК: видео гола Танковича

Гости еще до перерыва удвоили преимущество. Заря пропустила легкую атаку через центр – Ливайя и Танкович вывели Манталоса на удар, а капитан АЕКа не промахнулся. Заря – АЕК: видео гола Манталоса

Заря – АЕК: онлайн-трансляция матча Лиги Европы