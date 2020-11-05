Заря – АЕК – видео голов
22:42 - Читати українською
Звезда принимает АЕК в 3 туре группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – АЕК.
56' live
Петрос Манталос 34’
Марко Ливая 54’
34’ Петрос Манталос
54’ Марко Ливая
Заря пропустила быстрый гол после аута. Абу Ханна не удержал Ливайю, а его партнеры в центре штрафной площадки потеряли Танковича. Шведский легионер АЕКа открыл счет на 7-й минуте.
Заря – АЕК: видео гола Танковича
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