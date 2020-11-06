Українець відразу після гри у роздягальні команди похвалив своїх одноклубників і закликав сконцентруватися на важливій грі у чемпіонаті Греції.

Зоря – АЕК – 1:4 – відео голів і огляд матчу

"Хлопці, вітаю всіх. Ми досягли важливої перемоги і показали, на що здатні. Тепер потрібно вирушити в Салоніки і обіграти Аріс. Це все, про що ми повинні думати", – цитує Чигринського SDNA.

Нагадаємо, греки без проблем обіграли Зорю, відправивши у ворота луганців 4 м'ячі і пропустивши лише один. Після трьох турів групового етапу ЛЄ Зоря без залікових балів залишається останньою у квартеті G, АЕК розташувався на третій сходинці з трьома очками.

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