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Чигринский получил от тренера АЕКа четкий сигнал относительно своего будущего

7 июля 22:38 - Читати українською
Чигринский получил от тренера АЕКа четкий сигнал относительно своего будущего
Дмитрий Чигринский / Сайт АЕКа

Защитник Дмитрий Чигринский имеет все шансы продолжить выступления за АЕК.

Тренер "желто-черных" Массимо Каррера заверил, что рассчитывает на украинца, информирует SDNA.

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Экс-наставник московского Спартака лично говорил с Чигринским, гарантируя ему важную роль в планах команды. Проблемой остается срок контракта. Защитник хочет иметь договор на полноценные два года, но руководство АЕКа предлагает 1+1. Каррера ожидает, что стороны таки найдут компромисс и он сможет рассчитывать на опытного центрбека.

Добавим, что Чигринский провел за АЕК 22 матча во всех турнирах текущего сезона, отметился 2 голами.

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Теги
Мир Украинцы за рубежом Массимо Массимо Каррера Дмитрий Дмитрий Чигринский АЕК Афины АЕК Афины Греция
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