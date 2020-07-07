Чигринський отримав від тренера АЕКа чіткий сигнал щодо свого майбутнього

Захисник Дмитро Чигринський має всі шанси продовжити виступи за АЕК.

Тренер "жовто-чорних" Массімо Каррера запевнив, що розраховує на українця, інформує SDNA.

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Екс-наставник московського Спартака особисто говорив з Чигринським, гарантуючи йому важливу роль впланах команди. Проблемою залишається термін контракту. Захисник хоче мати угоду на повноцінні два роки, натомість керівництво АЕКа пропонує 1+1. Каррера очікує, що сторони таки знайдуть компроміс і він зможе розраховувати на досвідченого центрбека.

Додамо, що Чигринський провів за АЕК 22 матчі у всіх турнірах поточного сезону, відзначився 2 голами.

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