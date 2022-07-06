Чигринский из множества вариантов выбрал новый контракт с Ионикосом. Соглашение рассчитано на два сезона, сообщил агент 35-летнего футболиста Александр Панков.

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"Дима Чигринский остается в Греции на два года. Я очень удивлен, что футболист почти в 36 лет настолько востребован. Было 7 предложений, из них 3 – конкретные, которые мы рассматривали. Выбор стоял между большими деньгами, статусом и новым стадионом, а также его величеством футболом. Мы выбираем 2 года и удовольствие от футбола", – отметил Панков.

Напомним, в прошлом сезоне Дмитрий провел за Ионикос 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. В целом греческий этап в карьере Чигринского начался еще в 2016 году. Ранее украинец выступал за АЕК.

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