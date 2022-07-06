Чигринський із великої кількості варіантів вибрав новий контракт з Іонікосом. Угода розрахована на два сезони, повідомив агент 35-річного футболіста Олександр Панков.

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"Діма Чигринський залишається в Греції на два роки. Я дуже здивований, що футболіст майже в 36 років настільки затребуваний. Було 7 пропозицій, з них 3 – конкретні, які ми розглядали. Вибір стояв між великими грошима, статусом і новим стадіоном, а також його величністю футболом. Ми обираємо 2 роки та задоволення від футболу", – зазначив Панков.

Нагадаємо, минулого сезону Дмитро провів за Іонікос 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Загалом грецький етап у кар'єрі Чигринського розпочався ще у 2016 році. Раніше українець виступав за АЕК.

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