У Андрея Лунина и мадридского Реала есть четкие планы по продолжению сотрудничества.

Стороны уже активно работают над пролонгацией действующего контракта, сообщает Marca.

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Еще месяц назад казалось, что Лунина отдадут в аренду, а на его место пригласят другого голкипера. Впрочем, Реал решил удержать украинца, хорошо воспользовавшегося своими редкими шансами в прошлом сезоне. Андрей также не прочь остаться в Мадриде. Не последнюю роль сыграло то, как клуб и президент Флорентино Перес поддерживали 23-летнего кипера на фоне ужасной войны в Украине.

Добавим, что действующий контракт Лунина истекает летом 2024-го. Реал приобрел вратаря у Зари 4 года назад за 8,5 млн евро.

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