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"Браво, Иисус": Чигринский вспомнил реакцию Ибрагимовича на жесткую игру украинца во время тренировки Барселоны

18:24 84 Читати українською
"Браво, Иисус": Чигринский вспомнил реакцию Ибрагимовича на жесткую игру украинца во время тренировки Барселоны
Дмитрий Чигринский и Златан Ибрагимович / ФК Барселона

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский, который в свое время выступал за Барселону, вспомнил одну из тренировок в каталонском клубе.

"Когда пришел в Барселону из Шахтера, то на тренировках понял, что надо действовать так – или ты, или тебя. Однажды жестко пошел на Ибрагимовича. После тренировки он подошел и сказал: "Браво, Иисус".

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У нас сразу все нормально пошло. Месяц или полтора жили с ним в одном отеле. Иногда он забирал меня на тренировку, потому что тогда я авто не водил", – рассказал Чигринский Youtube-каналу Вацко Live.

Напомним, Чигринский и Ибрагимович перешли в Барселону летом 2009 года. Оба игроки не задержались в каталонском клубе – украинец в 2010-м вернулся в Шахтер, а швед в том же году перешел в Милан.

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Теги
Испания Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Барселона Барселона Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский
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