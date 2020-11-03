Шахтар – Борусія Менхенгладбах: анонс матчу Ліги чемпіонів

Агресивний пресинг і флангові пастки

Основа футболу Борусії – активний пресинг. "Жеребці" високо зустрічають суперника, перекриваючи варіанти розвитку атаки через центр поля. Вони провокують передачі на фланги, після чого замикають пастки біля бокової лінії.

У перші місяці роботи Марко Розе команда була в лідерах Бундесліги за інтенсивністю пресингу. З часом цей показник впав – Гладбах почав дозовано пресингувати, обираючи для цього максимально вигідні відрізки.

Втім, Борусія неодмінно дограє такі епізоди до кінця. Якщо суперник відкочується – пресинг йде аж до воротаря. Якщо опонент стягує більше футболістів на власну половину для кількісної переваги – гравці Гладбаха продовжують тиск на своїх візаві навіть до чужого штрафного.

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Ризиковий футбол, яким може скористатися Шахтар

Така стратегія також має явні мінуси. Високий командний пресинг оголяє тили. У Борусії він добре налагоджений, але кожен провал – потенційна небезпека біля воріт Зоммера. Грамотне проходження пресингу Гладбаха дає кількісну перевагу в контратаці.

Шахтар у цій Лізі чемпіонів показав, що може будувати атаки під тиском. Відігравши по одному кількох "жеребців", донеччани матимуть простір для контрвипадів, яким зможуть користуватися Тете та Соломон. У Борусії пресинг буде організованішим, ніж в Реала, але вільні зони за спинами фулбеків все одно виникатимуть. До того ж крайні захисники не можуть похизуватися сильною обороною один в один.

Центральні захисники Гладбаха далеко не спринтери, Ельведі любить викидатися на м'яч (часто на цьому його участь в епізоді завершується), а Гінтеру бракує спритності. РБ Лейпциг в останньому матчі Бундесліги вкотре оголив ці недоліки системи Борусії – Поульсен і Сьорлот розривали зону між Бенсебайні та Ельведі.

Дуже корисним для Шахтаря може стати Марлос. Стартуючи на позиції атакувального хавбека, сивочолий відтягується під передачі в глибину. Центрбеки Борусії (а під час високого персонального пресингу проти Марлоса часто опинятимуться саме вони) схильні йти за такими візаві до кінця, залишаючи свою позицію. Якщо натуралізований бразилець зберігатиме хороший темп і швидко звільнятиметься від м'яча – Шахтар зможе атакувати оголені Гладбахом зони.

Принципи виходу з оборони, контрпресинг – джерело моментів

Борусія виманює опонентів у пресинг, коротко розігруючи з глибини. Для забезпечення переваги в першій стадії в лінію оборони опускається один з півзахисників (крім тих випадків, коли Гладбах відразу стартує у схемі з трьома центрбеками для зручнішого персонального пресингу). Вихід в атаку здійснюється через ситуативні трикутники на флангах.

Водночас група атаки БМ зберігає високі позиції, намагаючись розтягнути структуру суперника. Коли виникають розриви, Борусія переходить в активну стадію наступу – атаки різко вибухають. Форварди Плеа та Тюрам відкриваються під передачі між лініями й завдяки хорошій антропометрії виграють боротьбу за м'яч. Скидка ближньому – і Гладбах, маючи кількісну перевагу попереду, в 3-4 передачі доводить справу до удару.

Центрбеки Гінтер і Ельведі стійкі під тиском і володіють хорошим пасом на середню та довгу відстань. Ян Зоммер – також. Голкіпер Борусії не лише прекрасно виконує прямі обов'язки з парирування ударів, а й бере участь у білд-апі. У тому ж матчі проти Лейпцига команда таким чином побудувала швидку атаку з влучанням у стійку: Зоммер під тиском віддає на Вендта, Плеа відтягується в центр поля під пас, скидає на фланг Лайнеру, а через кілька миттєвостей замикає простріл з лінії штрафного.

Шахтарю через такі фішки можна не надто хвилюватися – "гірники" відмовилися від пресингу проти топ-суперників і грають низьким захисним блоком. Це хороша стратегія проти Гладбаха, яка мінімізує гостроту біля воріт Пятова/Трубіна, але є нюанси.

Не так страшні позиційні атаки Борусії, як її реакція на втрати. Марко Розе шість років грав у Юргена Клоппа в Майнці, тому вислів "гегенпресинг – найкращий плеймейкер" йому не чужий. Гладбах відразу вступає у контрпресинг 5-6 футболістами та душить суперника біля штрафного майданчика. Так, позаду залишаються величезні розриви, але завдяки правильному розміщенню групи атаки та допомозі крайніх захисників (які перебувають у високих позиціях) суперникам не часто вдається вирватися з таких тенет. Важливою для Шахтаря буде швидка реакція у перехідних фазах.

Проти Шахтаря – здоровий клуб і збалансована команда

Борусія дуже добре функціонує за межами поля. Спортивний директор Макс Еберль – чи не найкращий футбольний менеджер Німеччини сьогодення. Завдяки його роботі Гладбах має хороший збалансований склад. Достатньо навести приклад з Маркусом Тюрамом – клуб презентував Ліліану свою концепцію, після чого син легенди обрав Борусію-Парк (і навряд чи зараз шкодує, виблискуючи в атаці).

4 попередні літа Борусія незмінно продавала футболістів на 30+ мільйонів євро, однак цього міжсезоння завдяки виходу в Лігу чемпіонів зберегла всіх лідерів. Окрім очевидних зірок атаки (Плеа в минулому сезоні Бундесліги: 10 голів + 10 асистів, Тюрам: 10 голів + 8 асистів), класного голкіпера Зоммера та оборони, про яку ми вже чимало поговорили, команда володіє низкою різнопланових хавбеків.

Новоспечений гравець збірної Німеччини Нойхаус засвітився на весь світ геніальним асистом перед другим голом у ворота Інтера. Зараз у нього в партнерах немає Закарії (завершує відновлення після важкої травми), але для різних завдань є Крамер і універсал Хофманн. Ближче до атаки вибір між Штіндлем (для управління позиційними атаками) та Емболо (тягне м'яч на швидкості та дриблінгу, корисніший у контратаках).

І найголовніше – Борусію тренує тямущий штаб з 12 людей на чолі з Марко Розе та колишнім блогером Рене Марічем. Вони до деталей вивчають суперника, обирають план на гру, а під нього схему та виконавців. Отож, хоч система Шахтаря й нейтралізує деякі сильні сторони Борусії, німці здатні знайти спосіб переграти чемпіона України.

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