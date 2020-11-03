Луганская Заря проведет матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против АЕКа при пустых трибунах.

Заря обратилась в Минздрав за разрешением о проведении матча Лиги Европы в присутствии болельщиков.

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Официальный сайт луганчан информирует, что клуб получил отказ от министерства. Кроме этого, ограничено и количество медиа, которые будут освещать матч.

Отметим, что матч Лиги Европы Заря – АЕК запланирован на 5 ноября. Начало игры в 22:00.

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