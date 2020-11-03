Чигринський і Шахов потрапили до заявки АЕКа на матч Ліги Європи проти Зорі
18:40 - Читать на русском
АЕК оприлюднив розширений список гравців на матч 3 туру Ліги Європи проти Зорі.
Наставник греків Массімо Каррера розраховує на 24 виконавців, інформує Twitter "жовто-чорних".
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Місце в заявці отримали два українські легіонери – Дмитро Чигринський та Євген Шахов. Захисник АЕКа пропустив три останні матчі через пошкодження, натомість хавбек став залізним гравцем основи і вже 8 поєдинків поспіль виходить у старті.
Зазначимо, що матч Ліги Європи Зоря – АЕК запланований на 5 листопада. Початок гри о 22:00 за київським часом.
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