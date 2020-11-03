АЕК оприлюднив розширений список гравців на матч 3 туру Ліги Європи проти Зорі.

Наставник греків Массімо Каррера розраховує на 24 виконавців, інформує Twitter "жовто-чорних".

Зоря – АЕК: матч Ліги Європи офіційно відбудеться без глядачів

Місце в заявці отримали два українські легіонери – Дмитро Чигринський та Євген Шахов. Захисник АЕКа пропустив три останні матчі через пошкодження, натомість хавбек став залізним гравцем основи і вже 8 поєдинків поспіль виходить у старті.

Зазначимо, що матч Ліги Європи Зоря – АЕК запланований на 5 листопада. Початок гри о 22:00 за київським часом.

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