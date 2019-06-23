Чичиков рассказал, почему СК Днепр-1 опасаются команды УПЛ

Нападающий СК Днепр-1 Алексей Чичиков рассказал о подготовке команды к сезону УПЛ.

"Считаю, что у нас боеспособный коллектив, у нас хорошая команда, и убежден, что сейчас проведем качественный сбор, добавим во всех компонентах. В тренировочном процессе у нас также будет все в порядке, поэтому убежден, что в Премьер-лиге дадим бой любой команде.

СК Днепр-1 планирует арендовать трех украинцев, которые играют в Европе

Все видели, как мы играли в Кубке Украины, поэтому нас также опасаются. Думаю, что все наши хорошие игры и победы еще впереди.

СК Днепр-1 просматривает экс-защитника Карпат Бородая и еще 5-х игроков

Знаю, что некоторые ребята прилетели из отпуска вчера и позавчера, можно сказать, прямо на тренировку. Все в хорошем настроении. Я лично очень рад Кравченко увидеть, наконец он восстановился", – цитирует Чичикова официальный сайт СК Днепр-1.