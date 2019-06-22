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СК Днепр-1 просматривает экс-защитника Карпат Бородая и еще 5-х игроков

14:47 39 Читати українською
СК Днепр-1 просматривает экс-защитника Карпат Бородая и еще 5-х игроков
Олег Бородай / УПЛ

Новичок УПЛ СК Днепр-1 собирается усилиться перед началом нового сезона.

На просмотре в днепровской команде находятся: голкипер юношеской сборной Украины и Олимпика Дани Джуниор Лтайф, экс-нападающий Оболонь-Бровар Арамис Кузин, бывший полузащитник Днепра Дмитрий Нагиев и экс-защитник Карпат, который с зимы выступает во втором польском дивизионе, – Олег Бородай.

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Также вместе с командой тренируются футболисты Прикарпатья Богдан Оринчак и Ярослав Конкольняк, сообщает Ютуб-канал "Спорт Днепропетровской области".

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Напомним, СК Днепр-1 по итогам сезона 2018/19 Первой лиги завоевал прямую путевку в УПЛ.

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Олег Бородай Олег Бородай Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев СК Днепр-1 СК Днепр-1
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