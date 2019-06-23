Чічіков розповів, чому СК Дніпро-1 побоюються команди УПЛ

Нападник СК Дніпро-1 Олексій Чічіков розповів про підготовку команди до сезону УПЛ.

"Вважаю, що у нас боєздатний колектив, у нас хороша команда, і переконаний, що зараз проведемо якісний збір, додамо в усіх компонентах. У тренувальному процесі у нас також буде все в порядку, тож переконаний, що в Прем'єр-лізі дамо бій будь-якій команді.

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Всі бачили, як ми грали в Кубку України, тож нас також побоюються. Думаю, що всі наші хороші ігри і перемоги ще попереду.

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Знаю, що деякі хлопці прилетіли з відпустки вчора і позавчора, можна сказати, прямо на тренування. Всі в гарному настрої. Я особисто дуже радий Кравченка побачити, нарешті він відновився", – цитує Чічікова офіційний сайт СК Дніпро-1.