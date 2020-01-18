Чичарито станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС

Мексиканский нападающий в ближайшее время подпишет контракт с Лос-Анджелес Гэлакси.

В последний день летнего трансферного окна Чичарито перешел из Вест Хэма в Севилью за 7,8 млн евро. Однако 31-летний футболист не сумел стать основным форвардом в команде Лопетеги. Севилья готова продать мексиканца в Лос-Анджелес Гэлакси за 9 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов.

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По информации Los Angeles Times, после переезда в Калифорнию Хавьер Эрнандес станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС – он будет зарабатывать больше 7 млн ​​евро в год.

Переговоры испанского и американского клубов находятся на завершающей стадии. Ожидается, что о трансфере официально объявят в начале следующей недели.

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