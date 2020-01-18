Экс-форвард сборной Испании Негредо забил гол на 6 секунде матча – видео впечатляющего взятия ворот

Испанский форвард Альваро Негредо стал автором одного из самых быстрых голов в истории футбола.

Негредо с 2018 года выступает за Аль-Наср. В матче Кубка лиги ОАЭ его команда одержала победу над Шабаб Аль-Ахли со счетом 2:1.

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Бывший нападающий Севильи, Манчестер Сити, Валенсии и ряда других европейских клубов откликнулся на передачу своего партнера по команде и уже на 6 секунде игры открыл счет.

Напомним, что последним европейским клубом в карьере 34-летнего Негредо был турецкий Бешикташ. Также он имеет в своем активе 21 матч и 10 голов за национальную сборную Испании.

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