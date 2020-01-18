Чічаріто стане найвисокооплачуванішим гравцем МЛС

Мексиканський нападник найближчим часом підпише контракт із Лос-Анджелес Гелаксі.

В останній день літнього трансферного вікна Чічаріто перейшов з Вест Хема у Севілью за 7,8 млн євро. Однак 31-річний футболіст не зумів стати основним форвардом в команді Лопетегі. Севілья готова продати мексиканця у Лос-Анджелес Гелаксі за 9 млн євро плюс 3 млн у вигляді бонусів.

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За інформацією Los Angeles Times, після переїзду в Каліфорнію Хав'єр Ернандес стане найвисокооплачуванішим гравцем МЛС – він зароблятиме більше 7 млн євро на рік.

Переговори іспанського та американського клубів перебувають на завершальній стадії. Очікується, що про трансфер офіційно оголосять на початку наступного тижня.

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