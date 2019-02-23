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Чичарито стал первым мексиканцем, который забил 50 голов в АПЛ

00:25 6 Читати українською
Чичарито стал первым мексиканцем, который забил 50 голов в АПЛ
Хавьер Чичарито / фото из соцсетей

Форвард лондонского Вест Хэма Хавьер Чичарито отметился забитым голом в матче 27 тура чемпионата Англии против Фулхэма.

Это взятие ворот стало для Чичарито 50-м в поединках АПЛ. Ранее ни одному мексиканскому футболисту это достижение не покорялось.

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Хавьер Эрнандес перешел в Вест Хэм в 2017 году. С 2010 по 2015 он выступал за Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне АПЛ Чичарито провел 19 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Англия27 турЛондон Стедиум (Лондон)

Вест Хэм - Фулхэм: Пятница 22 февраля 2019

Вест Хэм
Матч окончен
3 : 1
Фулхэм
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Хавьер Чичарито Хавьер Чичарито Вест Хэм Вест Хэм Англия Видеоновости Вест Хэм - Фулхэм
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