Чичарито стал первым мексиканцем, который забил 50 голов в АПЛ

Форвард лондонского Вест Хэма Хавьер Чичарито отметился забитым голом в матче 27 тура чемпионата Англии против Фулхэма.

Это взятие ворот стало для Чичарито 50-м в поединках АПЛ. Ранее ни одному мексиканскому футболисту это достижение не покорялось.

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Хавьер Эрнандес перешел в Вест Хэм в 2017 году. С 2010 по 2015 он выступал за Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне АПЛ Чичарито провел 19 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Вест Хэм – Фулхэм – 3:1 – видео голив и обзор матча