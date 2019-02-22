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Уотфорд разгромил Кардифф, Вест Хэм в волевом стиле обыграл Фулхэм

22 февраля 23:52 8 Читати українською
Уотфорд разгромил Кардифф, Вест Хэм в волевом стиле обыграл Фулхэм
Деулофеу оформил хет-трик в игре с Кардиффом / Твиттер ФК Уотфорд

В рамках 27 тура АПЛ Уотфорд разбил Кардифф благодаря хет-трика Деулофеу, Вест Хэм одержал волевую победу над Фулхэмом.

Чемпионат Англии 2018/19, 27 тур

Вест Хэм – Фулхэм – 3:1

Голы: Чичарито, 29, Диоп, 40, Антонио, 90+1 – Бабель, 3

Кардифф – Уотфорд – 1:5

Голы: Бамба, 81 – Деулофеу, 18, 61, 63, Дини, 73, 90+1

Вест Хэм был вынужден отыгрываться по ходу встречи, ведь уже на 3 минуте Бабель вывел Фулхэм вперед. Однако еще до перерыва Чичарито и Диоп перевернули игру, а во втором тайме Антонио поставил точку в матче.

Благодаря этой победе Вест Хэм набрал 36 пунктов и поднялся на 9 место, Фулхэм с 17 очками остался в зоне вылета.

Уотфорд на выезде разнес Кардифф. Главными героями встречи стали Деулофеу и Дини. Испанец оформил хет-трик, а Трой записал дубль на свой счет. Бамба забил гол престижа, однако на большее в Кардиффа не хватило сил.

Эта победа подняла Уотфорд на 7 место с 40 очками в активе, Кардифф с 25 пунктами остается очень близко к зоне вылета.

Англия27 турЛондон Стедиум (Лондон)

Вест Хэм - Фулхэм: Пятница 22 февраля 2019

Вест Хэм
Матч окончен
3 : 1
Фулхэм
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