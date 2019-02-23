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Чічаріто став першим мексиканцем, який забив 50 голів в АПЛ

00:25 57 Читать на русском
Чічаріто став першим мексиканцем, який забив 50 голів в АПЛ
Хав’єр Чічаріто / фото із соцмереж

 Форвард лондонського Вест Хема Хав’єр Чічаріто відзначився забитим голом в матчі 27 туру чемпіонату Англії проти Фулхема.

Це взяття воріт стало для Чічаріто 50-м у поєдинках АПЛ. Раніше жодному мексиканському футболісту це досягнення не підкорялося.

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Хав'єр Ернандес перейшов у Вест Хем в 2017 році. З 2010 по 2015 він виступав за Манчестер Юнайтед. У поточному сезоні АПЛ Чічаріто провів 19 матчів, в яких забив 5 голів і зробив 3 результативні передачі.

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Англія27 турЛондон Стедіум (Лондон)

Вест Хем - Фулхем: П'ятниця 22 лютого 2019

Вест Хем
Матч завершено
3 : 1
Фулхем
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Теги
Хав’єр Чічаріто Хав’єр Чічаріто Вест Хем Вест Хем Англія Відеоновини Вест Хем - Фулхем
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