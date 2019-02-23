Чічаріто став першим мексиканцем, який забив 50 голів в АПЛ

Форвард лондонського Вест Хема Хав’єр Чічаріто відзначився забитим голом в матчі 27 туру чемпіонату Англії проти Фулхема.

Це взяття воріт стало для Чічаріто 50-м у поєдинках АПЛ. Раніше жодному мексиканському футболісту це досягнення не підкорялося.

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Хав'єр Ернандес перейшов у Вест Хем в 2017 році. З 2010 по 2015 він виступав за Манчестер Юнайтед. У поточному сезоні АПЛ Чічаріто провів 19 матчів, в яких забив 5 голів і зробив 3 результативні передачі.

Вест Хем – Фулхем – 3:1 – відео голів та огляд матчу