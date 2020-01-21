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Чичарито стал игроком Лос-Анджелес Гэлакси

19:07 89 Читати українською
Чичарито стал игроком Лос-Анджелес Гэлакси
Хавьер Чичарито / Los Angeles Times

Американский Лос-Анджелес Гэлакси объявил о трансфере нападающего Севильи Хавьера Чичарито Эрнандеса.

Опытный форвард перебрался в Калифорнию, сообщает официальный сайт клуба.

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Трансфер Чичарито ориентировочно стоил Гэлакси 9 млн евро. Еще 3 млн в евровалюте нервионцы якобы могут получить в качестве бонусов. Все это делает подписание 31-летнего мексиканца рекордным в истории клуба из Лос-Анджелеса.

В сезоне 2019/20 Хавьер Чичарито успел поиграть за Вест Хэм в АПЛ (2 матча, 1 гол) и Севилью (15 поединков 3 мяча во всех турнирах). Ранее Эрнандес защищал цвета Чиваса, Манчестер Юнайтед, мадридского Реала и леверкузенского Байера. Новый сезон МЛС стартует 29 февраля.

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