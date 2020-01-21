Чічаріто став гравцем Лос-Анджелес Гелаксі

Американський Лос-Анджелес Гелаксі оголосив про трансфер нападника Севільї Хав'єра Чічаріто Ернандеса.

Досвідчений форвард перебрався до Каліфорнії, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Трансфер Чічаріто орієнтовно коштував Гелаксі 9 млн євро. Ще 3 млн у євровалюті нервіонці нібито можуть отримати бонусами. Усе це робить підписання 31-річного мексиканця рекордним в історії клубу з Лос-Анджелеса.

У сезоні 2019/20 Хав'єр Чічаріто встиг пограти за Вест Хем в АПЛ (2 матчі, 1 гол) та Севілью (15 поєдинків 3 м'ячі в усіх турнірах). Раніше Ернандес захищав кольори Чіваса, Манчестер Юнайтед, мадридського Реала та леверкузенського Байєра. Новий сезон МЛС стартує 29 лютого.