toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Чічаріто став гравцем Лос-Анджелес Гелаксі

19:07 479 Читать на русском
Чічаріто став гравцем Лос-Анджелес Гелаксі
Хав’єр Чічаріто / Los Angeles Times

Американський Лос-Анджелес Гелаксі оголосив про трансфер нападника Севільї Хав'єра Чічаріто Ернандеса.

Досвідчений форвард перебрався до Каліфорнії, повідомляє офіційний сайт клубу.

Голкіпер суперника збірної України перебрався в ФК Лос-Анджелес

Трансфер Чічаріто орієнтовно коштував Гелаксі 9 млн євро. Ще 3 млн у євровалюті нервіонці нібито можуть отримати бонусами. Усе це робить підписання 31-річного мексиканця рекордним в історії клубу з Лос-Анджелеса.

У сезоні 2019/20 Хав'єр Чічаріто встиг пограти за Вест Хем в АПЛ (2 матчі, 1 гол) та Севілью (15 поєдинків 3 м'ячі в усіх турнірах). Раніше Ернандес захищав кольори Чіваса, Манчестер Юнайтед, мадридського Реала та леверкузенського Байєра. Новий сезон МЛС стартує 29 лютого.

blog_ava
Президент Інгульця Поворознюк переконаний у трансфері Бартуловіча
09:16
3917
Теги
МЛС Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Хав’єр Чічаріто Хав’єр Чічаріто Севілья Севілья Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі Світ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
36
хв
Евертон
21:30
Ньюкасл
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук