Голкипер соперника сборной Украины перебрался в ФК Лос-Анджелес

Вратарь Фейеноорда и сборной Нидерландов Кеннет Вермеер продолжит карьеру в Соединенных Штатах.

ФК Лос-Анджелес на своем официальном сайте объявил о подписании опытного стража ворот.

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Контракт новичка с калифорнийцами рассчитан до декабря 2022 года, никаких других подробностей сделки не сообщается. В текущем сезоне Вермеер провел за Фейенорд 23 матча во всех турнирах. Летом 2020 года он становился свободным агентом.

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К слову, 34-летний голкипер стабильно получает вызовы в сборную Нидерландов, хотя и не является основным в команде Рональда Кумана. "Оранжевые" будут соперниками Украины на групповом этапе Евро-2020.