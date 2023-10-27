Каталонцы получили большое усиление перед важным матчем против Реала в чемпионате.

Левандовски, де Йонг, Педри и Кунде вернулись к тренировкам в общей группе Барселоны, сообщает Marca. Больше все шансов сыграть в Класико имеют поляк и нидерландец.

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Все решится перед матчем в субботу, который стартует в 17:15 по киевскому времени. Но Хави точно может рассчитывать на Рафинью – бразилец с четверга работает с командой.

Барселона переживает эпидемию травм. В матче с Шахтером в Лиге чемпионов Хави вынужден был довериться нескольким резервистам. Один из таких – Фермин Лопес – стал героем поединка.

Реал опережает Барсу на одно очко в турнирной таблице, поэтому важность очного противостояния трудно переоценить.