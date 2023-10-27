Каталонці отримали велике підсилення перед важливим матчем проти Реала в чемпіонаті.

Лєвандовскі та де Йонг

Лєвандовскі, де Йонг, Педрі та Кунде повернулися до тренування в загальній групі Барселони, повідомляє Marca. Найбільше шансів зіграти в Класіко мають поляк і нідерландець.

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Все вирішиться перед матчем у суботу, який стартує о 17:15 за київським часом. Але Хаві точно може розраховувати на Рафінью – бразилець з четверга працює з командою.

Барселона переживає епідемію травм. У матчі з Шахтарем у Лізі чемпіонів Хаві мусив довіритися кільком резервістам. Один з таких – Фермін Лопес – став героєм поєдинку.

Реал випереджає Барсу на одне очко в турнірній таблиці, тому важливість очного протистояння важко переоцінити.